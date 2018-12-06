«Похожи?»: Вера Брежнева опубликовала сексуальное фото с моделью-блондинкой

— Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности, — подписала снимок Брежнева.

Также экс-участница "Виагры" решила спросить у подписчиков, которых у неё насчитывается более 10 миллионов, о том, похожи ли они с блондинкой Перминовой.