Модный конфуз: грудь Ким Кардашян выскочила из тесного платья

Так, Канье раскритиковали за то, что он все время просидел, уткнувшись в свой мобильный телефон. Один из актеров, Джаррод Спектор (исполнитель роли покойного мужа певицы Шер — Сонни Боно), даже обратился к нему через Twitter: «Эй, Канье Уэст. Так здорово, что вы здесь! Если ты оторвешься от своего телефона, то увидишь, что мы здесь делаем шоу. Сегодня премьера, и для нас это, вроде как, важно. Большое спасибо», — написал он. А Уэст, как сообщает Daily Mail, позже извинился.