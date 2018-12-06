Модный конфуз: грудь Ким Кардашян выскочила из тесного платья

Ким Кардашян и ее муж-рэпер Канье Уэст посетили The Cher Show на Бродвее в Нью-Йорке. Обожающие привлекать к себе внимание супруги отличились и на этот раз.
Так, Канье раскритиковали за то, что он все время просидел, уткнувшись в свой мобильный телефон. Один из актеров, Джаррод Спектор (исполнитель роли покойного мужа певицы Шер — Сонни Боно), даже обратился к нему через Twitter: «Эй, Канье Уэст. Так здорово, что вы здесь! Если ты оторвешься от своего телефона, то увидишь, что мы здесь делаем шоу. Сегодня премьера, и для нас это, вроде как, важно. Большое спасибо», — написал он. А Уэст, как сообщает Daily Mail, позже извинился.
Что касается самой Ким, которая занимает второе место в списке оказывающих наибольшее влияние на моду знаменитостей, она надела серебристое платье от Versace с большим декольте на спине. Ткани спереди оказалось мало для того, чтобы прикрывать пышную грудь звезды. В какой-то момент грудь Ким выскочила наружу и звезде пришлось срочно поправлять наряд.
Смотри фото ЗДЕСЬ!