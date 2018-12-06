Чт, 6.12.2018
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Назван главный цвет 2019 года

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ФОТО: Скриншот с видео

Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал коралловый оттенок Living Coral — это цвет подводных рифов, цвет неба в сумерках, а также цвет некоторых последних айфонов, пишет Лайф.

Вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман считает этот оттенок тёплым, гостеприимным и жизнеутверждающим. Его для вещей из своих коллекций уже выбирают известные дизайнеры — например, Марк Джейкобс.

Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев с 2000 года. Цветом нынешнего года был выбран Ultra Violet, а 2017-го — Greenery.

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