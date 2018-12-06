Ой, как горячо! Графиня Копли позирует на улице без бюстгальтера
6 декабря 2018, 9:48
Возлюбленная эстонского рэпера Beebilõusta Ингрид Мянд, которую также называют графиней Копли, любит эпатировать публику. На этот раз эффектная брюнетка устроила фотосессию без бюстгальтера в районе, где проживает.
И хотя на фото, которым Ингрид Мянд поделилась в своем Instagram, листва на деревьях еще желтая, сердобольные жительницы Эстонии стали переживать, не простудится ли девушка в таком раздетом виде. А она лишь нахально подписала снимок: «Сучка, пожалуйста! Твой мужчина – мой поклонник».