Гороскоп на 6 декабря: у Овнов время решительных действий, а у Скорпионов – новые победы

Овен

Поскольку конкуренты немного ослабили хватку, для вас наступает время решительных действий. Приложите максимальные усилия в борьбе за лидерство, пишет Segodnya.

Телец

Сегодня ожидается достаточно спокойный день: без конфликта интересов и споров с коллегами. Используйте его для достижения своих целей.

Близнецы

Если разговор о делах сведется к выяснению отношений, значит, что-то вы делаете неправильно. Ищите другой выход из создавшегося сложного положения.

Рак

Нынче вы будете заняты устройством на работу родственника или хорошего знакомого. Действуйте осторожно, чтобы ваше доброе дело не создало вам проблем.

Лев

Не спешите предпринимать что-либо, не обдумав это хорошенько. Ваше умение предугадывать развитие событий поможет избежать неприятностей.

Дева

Сегодняшний день поставит перед вами ряд вопросов, которые придется решать в сжатые сроки. Вы вполне способны справиться с этой задачей.

Весы

Ваш эмоциональный подъем хорошо сказывается на работе. Правда, некоторые вопросы потребуют от вас максимальной концентрации внимания.

Скорпион

Начиная с сегодняшнего дня ситуация на службе начнет меняться в лучшую сторону. Сложный период остался позади, пришло время новых побед.

Стрелец

В ближайшее время удача будет на вашей стороне. Используйте все шансы, идущие вам в руки. Чем больше успеете сделать, тем лучше для вас.

Козерог

Не самое удачное время идти напролом. Прислушайтесь к тому, что подсказывает интуиция. Нелишним будет также поинтересоваться мнением опытных друзей.

Водолей

Вам предстоит принять важное управленческое решение. Возможно, это шанс продвинуться по служебной лестнице. Постарайтесь его не упустить.

Рыбы