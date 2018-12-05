Видео: Кристина Асмус приехала в Таллинн с маленькой дочерью и ее «кумиром на вырост»

Актриса признается, что в Таллинн она приехала во второй раз. При этом, путешествует и работает звезда не в одиночку На этот раз с собой на гастроли она взяла четырехлетнюю Настю. Впрочем, и муж актрисы – шоумен Гарик Харламов, сопровождал семью в этой поездке, но только в Риге, а доехать до Эстонии помешали рабочие дела.