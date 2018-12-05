Видео: Кристина Асмус приехала в Таллинн с маленькой дочерью и ее «кумиром на вырост»

Сегодня в Таллинне гостят популярные российские актеры Кристина Асмус и Александр Петров. Вечером на сцене Alexela они представили спектакль «Гамлет», где Александр играет главную роль, а Кристина – его возлюбленную Офелию. Перед самым началом спектакля нам удалось задать несколько вопросов Кристине Асмус.
Актриса признается, что в Таллинн она приехала во второй раз. При этом, путешествует и работает звезда не в одиночку На этот раз с собой на гастроли она взяла четырехлетнюю Настю. Впрочем, и муж актрисы – шоумен Гарик Харламов, сопровождал семью в этой поездке, но только в Риге, а доехать до Эстонии помешали рабочие дела.
Вчера, после спектакля «Гамлет» в Риге, Асмус опубликовала в Instagram снимок, который привел ее поклонников в восторг и моментально разлетелся по интернету. На кадре маленькая Настя трогательно дарит цветы маминому коллеге – Саше Петрову. Кристина же в подписи к фотографии шутя подписала: «Кумир на вырост».
Как же на самом деле складываются отношения Асмус и Петрова вне сцены, а также о диетах, Таллинне и новых кинопроектах смотрите в нашем интервью.