Ср, 5.12.2018
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  • Видео: Кристина Асмус приехала в Таллинн с маленькой дочерью и ее «кумиром на вырост»

Видео: Кристина Асмус приехала в Таллинн с маленькой дочерью и ее «кумиром на вырост» Эксклюзив!

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Сегодня в Таллинне гостят популярные российские актеры Кристина Асмус и Александр Петров. Вечером на сцене Alexela они представили спектакль «Гамлет», где Александр играет главную роль, а Кристина – его возлюбленную Офелию. Перед самым началом спектакля нам удалось задать несколько вопросов Кристине Асмус.

Актриса признается, что в Таллинн она приехала во второй раз. При этом, путешествует и работает звезда не в одиночку На этот раз с собой на гастроли она взяла четырехлетнюю Настю. Впрочем, и муж актрисы – шоумен Гарик Харламов, сопровождал семью в этой поездке, но только в Риге, а доехать до Эстонии помешали рабочие дела.

Вчера, после спектакля «Гамлет» в Риге, Асмус опубликовала в Instagram снимок, который привел ее поклонников в восторг и моментально разлетелся по интернету. На кадре маленькая Настя трогательно дарит цветы маминому коллеге – Саше Петрову. Кристина же в подписи к фотографии шутя подписала: «Кумир на вырост». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как же на самом деле складываются отношения Асмус и Петрова вне сцены, а также о диетах, Таллинне и новых кинопроектах смотрите в нашем интервью.

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