Телеведущая Регина Тодоренко впервые стала матерью

Об этом журналистам сообщил сам Влад. Регина родила мальчика в 14:23 по эстонскому времени. Сын пары появился на свет с весом 3,690 кг и ростом 59 см. Поклонники поздравляют пару с этим долгожданным событием и желают матери и ребенку крепкого здоровья и большого счастья, пишет 7d.org.ua.