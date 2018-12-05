Ср, 5.12.2018
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Телеведущая Регина Тодоренко впервые стала матерью

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Регина Тодоренко и Влад Топалов.

ФОТО: Instagram

Как стало известно, Регина Тодоренко сегодня родила своего первенца. В одном из родильных домов Москвы на свет появился ее сын. Отцом малыша является Влад Топалов. 

Об этом журналистам сообщил сам Влад. Регина родила мальчика в 14:23 по эстонскому времени. Сын пары появился на свет с весом 3,690 кг и ростом 59 см. Поклонники поздравляют пару с этим долгожданным событием и желают матери и ребенку крепкого здоровья и большого счастья, пишет 7d.org.ua.

 

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