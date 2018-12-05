Самые высокооплачиваемые музыканты 2018 года по версии Forbes

Журнал подсчитал доходы музыкантов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Группа U2 за это время заработала 118 миллионов долларов. Британская группа Coldplay, ставшая второй, за год получила 115,5 миллиона долларов. На третьем месте — британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов долларов), пишет Rus.tvnet.lv.