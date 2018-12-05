Ср, 5.12.2018
Успеть до конца года! Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2018 года СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Музыка
  • Самые высокооплачиваемые музыканты 2018 года по версии Forbes

Самые высокооплачиваемые музыканты 2018 года по версии Forbes

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Ирландская рок-группа U2 возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, составленный журналом Forbes.

Журнал подсчитал доходы музыкантов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Группа U2 за это время заработала 118 миллионов долларов. Британская группа Coldplay, ставшая второй, за год получила 115,5 миллиона долларов. На третьем месте — британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов долларов), пишет Rus.tvnet.lv.

В десятку самых высокооплачиваемых артистов также вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), Jay-Z (76,5 миллиона), Guns N' Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и Дидди (64 миллиона).

В целом музыканты из первой десятки рейтинга за год заработали 886 миллионов долларов.

В 2017 году журнал Forbes назвал самым высокооплачиваемым музыкантом рэпера Дидди, заработавшего 130 миллионов долларов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ