Каким будет 2019 год по славянскому календарю: Парящий Орел вступает в права

Славянский календарь зародился примерно две тысячи лет назад. В нем заключена особая мудрость, которую можно использовать и в современном мире. Зная, какое животное славянского календаря покровительствует 2019 году, вы сможете достичь успеха и избежать неприятностей.
В древности верили, что сила природы всегда на страже человеческого счастья. 2019 год – не исключение.
Особенности славянского календаря
В отличие от восточного,
в славянском календаре не 12, а 16 животных-талисманов. К ним относятся Лось, Шершень, Волк, Белка, Щука, Жаба, Кабан, Филин, Уж, Лис, Еж, Паук, Петух, Тигр, Конь и Орел.
Славяне верили в то, что сила природы является определяющей в мире. У каждого года был свой покровитель. Славянский календарь существует и по сей день. Характеристика животного-покровителя 2019 года поможет вам понять, как лучше действовать, чтобы добиться успеха и процветания.
Характеристика 2019 года
В 2019 году покровителем будет Парящий Орел. Это животное гордо смотрит на нас сверху, выслеживая добычу и мудро оценивая обстановку своим зорким глазом. Именно по этой причине древние славяне называли такой год временем получения бесценного жизненного опыта и мудрости. Очень полезным считалось получение знаний, обучение новым ремеслам.
Применительно к нашим дням это значит, что 2019 год благоприятен для смены обстановки, поиска новой работы и новых увлечений, развития новых навыков, расширения кругозора.
Орел требует спокойствия. В такие периоды славяне предпочитали немного отдаляться друг от друга в эмоциональном смысле, не делиться со всеми слишком подробной информацией о чувствах. Специалисты Dailyhoro рекомендуют избегать конфликтов и тщательно контролировать эмоции в 2019 году, чтобы этот период прошел удачно.
Орел - символ свободы и ясности ума. Все новые знакомства в год Орла должны быть очень осторожными. Кроме того, в этом году особенно важна личная ответственность.
Принимать решения необходимо самостоятельно, как можно меньше полагаясь на советы других людей. Это повысит шансы сделать правильный выбор.
Интуиция в 2019 году отойдет на второй план, потому что Орел не пользуется ею. Он всегда полагается лишь на то, что видит. Вам необходимо будет стать похожими на хищника, который наблюдает и нападет лишь тогда, когда момент самый подходящий. Это будет год осторожности.
Не оставляйте без внимания выпады ваших недругов, но не стремитесь тут же начать конфликт. Спокойствие, расчет и хитрость будут более выигрышной стратегией.
В любви этот год благоприятен для целеустремленных и ответственных людей, которые готовы работать над отношениями. Хорошие поступки помогут укрепить доверие и еще больше сблизиться со второй половинкой. Необходима будет готовность оказать своевременную поддержку любимому человеку, друзьям, родным. Все это поможет сохранить гармонию в личной сфере жизни.