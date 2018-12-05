Каким будет 2019 год по славянскому календарю: Парящий Орел вступает в права

В древности верили, что сила природы всегда на страже человеческого счастья. 2019 год – не исключение.

Особенности славянского календаря

В отличие от восточного,

в славянском календаре не 12, а 16 животных-талисманов. К ним относятся Лось, Шершень, Волк, Белка, Щука, Жаба, Кабан, Филин, Уж, Лис, Еж, Паук, Петух, Тигр, Конь и Орел.

Славяне верили в то, что сила природы является определяющей в мире. У каждого года был свой покровитель. Славянский календарь существует и по сей день. Характеристика животного-покровителя 2019 года поможет вам понять, как лучше действовать, чтобы добиться успеха и процветания.

Характеристика 2019 года

В 2019 году покровителем будет Парящий Орел. Это животное гордо смотрит на нас сверху, выслеживая добычу и мудро оценивая обстановку своим зорким глазом. Именно по этой причине древние славяне называли такой год временем получения бесценного жизненного опыта и мудрости. Очень полезным считалось получение знаний, обучение новым ремеслам.

Применительно к нашим дням это значит, что 2019 год благоприятен для смены обстановки, поиска новой работы и новых увлечений, развития новых навыков, расширения кругозора.

Орел требует спокойствия. В такие периоды славяне предпочитали немного отдаляться друг от друга в эмоциональном смысле, не делиться со всеми слишком подробной информацией о чувствах. Специалисты Dailyhoro рекомендуют избегать конфликтов и тщательно контролировать эмоции в 2019 году, чтобы этот период прошел удачно.

Орел - символ свободы и ясности ума. Все новые знакомства в год Орла должны быть очень осторожными. Кроме того, в этом году особенно важна личная ответственность.

Принимать решения необходимо самостоятельно, как можно меньше полагаясь на советы других людей. Это повысит шансы сделать правильный выбор.

Интуиция в 2019 году отойдет на второй план, потому что Орел не пользуется ею. Он всегда полагается лишь на то, что видит. Вам необходимо будет стать похожими на хищника, который наблюдает и нападет лишь тогда, когда момент самый подходящий. Это будет год осторожности.

Не оставляйте без внимания выпады ваших недругов, но не стремитесь тут же начать конфликт. Спокойствие, расчет и хитрость будут более выигрышной стратегией.