Не для впечатлительных! Школьницы-близняшки дошли до края в попытках покорить модельный бизнес

Многие российские СМИ обратили внимание на историю 14-летних сестер Маши и Даши из Липецкой области. Мечтавшие сделать карьеру в фэшн-индустрии девочки оказались на грани жизни и смерти из-за анорексии, пишет Woman.
Близняшки Маша и Даша из российского села Двуречки в Липецкой области мечтали стать моделями. У школьниц для этого были все данные: интересная внешность, рост и стройная фигура. Однако
в агентстве им посоветовали сбросить по пять килограммов. Сестры сели на строгую диету, и остановить их уже было невозможно.
Девочки довели себя до истощения: Даша теперь весит всего 36 килограммов, из-за чего три дня пробыла в коме, а Маша - 40.
Близнецы Маши и Даша по 14 лет в критическом состоянии, больны анорексией.... Спасибо, что многие откликнулись на их трагическую историю (несколькими постами ранее писала про девочек).. Завтра я встречаю сестёр в Москве, а начиная с сб им будет оказана медицинская помощь. Одна из тв-программ также откликнулась и поможет собрать деньги на лечение девочек. У себя в аккаунте я также открываю сбор средств для сестер, деньги идут на оплату врача и клиники, а также на последующую реабилитацию Маши и Даши. . Карта СБЕРБАНК: 4276350017916717 Татьяна Владиславовна М
Эта история до глубины души тронула звезду скандального российского телешоу «Дома-2» Марию Кохно, которая и сама когда-то боролась с анорексией. Экс-участница телестройки взялась помогать сестрам и теперь подробно рассказывает об их состоянии в своем Instagram.
«Если Маша еще может вставать, то Даша уже лежит и не поднимает голову», - написала на днях Мария в соцсети.
По ее словам, девочки уже прибыли в Москву, где им оказывается необходимая помощь.
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Огромное количество людей пишут в директ, после того, как узнали мою историю про анорексию. . А я пишу о случае, из-за которого я плачу уже 2 дня!!! Две близняшки Маша и Даша из Липецка , по 14 лет, занимались в модельном агентстве. Даша худее, чем сестра, Маша с детства была круглее. Но при этом обеим близняшкам в агентстве сказали сбрасывать вес на 5 кг, чтобы были видны скулы, на тот момент они весили около 50кг. . Девочки сели на диету, не ели после 5 вечера и готовили все на пару. Постепенно порции и количество приемов пищи начали уменьшаться. И Даша, которая была везде отличницей, сбросила вес до 36кг, Маша пыталась ее догнать и похудела до 40кг. Это критический вес для девочек, у всех он разный. Сестёр забрали в больницу, где обкололи транквилизаторами, после чего Даша впала в кому. 3 дня она была в бессознательном состоянии, а как пришла в себя, мама увезла дочек домой. . За лечение девочек никто не берётся, куда мама только не обращалась, больницы, госпитали им отказывают. Если Маша ещё может вставать, то Даша уже лежит и не поднимает голову. Мама Маши и Даши звонила в программу Елены Малышевой @malysheva.live, просила помочь, также связывалась с НИИ питания РАМН, но везде также получала отказ, с «живыми трупами» никто не хотел связываться. . Их сестра позвонила мне в отчаянии, а я уже связалась с Андреем Малаховым @malakhov007 и Андрей обещал подумать, смогут ли они с редакцией программы помочь близнецам. Пишу про эту тяжёлую ситуацию, для того, чтобы как можно больше людей узнали о Маше и Даше и при помощи ТВ нашлись люди, которые смогут спасти девочек, которые лежат и умирают дома. Мама бросила работу и сидит с больными сёстрами дома. . Обратите также внимание на то, не теряет ли никто из ваших близких стремительно в весе?? Пока ещё ситуация не стала необратимой, важно как можно раньше выявить анорексию. . #анорексиядневник #анорексия #анорексиязло #булимия