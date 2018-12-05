Не для впечатлительных! Школьницы-близняшки дошли до края в попытках покорить модельный бизнес

Близняшки Маша и Даша из российского села Двуречки в Липецкой области мечтали стать моделями. У школьниц для этого были все данные: интересная внешность, рост и стройная фигура. Однако

в агентстве им посоветовали сбросить по пять килограммов. Сестры сели на строгую диету, и остановить их уже было невозможно.

Девочки довели себя до истощения: Даша теперь весит всего 36 килограммов, из-за чего три дня пробыла в коме, а Маша - 40.

Эта история до глубины души тронула звезду скандального российского телешоу «Дома-2» Марию Кохно, которая и сама когда-то боролась с анорексией. Экс-участница телестройки взялась помогать сестрам и теперь подробно рассказывает об их состоянии в своем Instagram.

«Если Маша еще может вставать, то Даша уже лежит и не поднимает голову», - написала на днях Мария в соцсети.