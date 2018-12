Не для впечатлительных! Школьницы-близняшки дошли до края в попытках покорить модельный бизнес

Близнецы Маши и Даша по 14 лет в критическом состоянии, больны анорексией.... Спасибо, что многие откликнулись на их трагическую историю (несколькими постами ранее писала про девочек).. Завтра я встречаю сестёр в Москве, а начиная с сб им будет оказана медицинская помощь. Одна из тв-программ также откликнулась и поможет собрать деньги на лечение девочек. У себя в аккаунте я также открываю сбор средств для сестер, деньги идут на оплату врача и клиники, а также на последующую реабилитацию Маши и Даши. . Карта СБЕРБАНК: 4276350017916717 Татьяна Владиславовна М

