Ср, 5.12.2018
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  • Видео: солистка A’STUDIO Кети Топурия шокировала Тарту вульгарной выходкой

Видео: солистка A’STUDIO Кети Топурия шокировала Тарту вульгарной выходкой

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Вчера в Тарту выступила группа A’STUDIO и солистка коллектива Кети Топурия. Певица опубликовала в Insta-сторис видео, как она и ее музыканты на сцене готовятся к концерту и делают саундчек. 

Несколько лет отношений с Гуфом, видимо, сказались на Кети, и она стала более дерзкой, чем раньше. Певица снимала участников своей группы. Одного из них зовут Сергей. Артистка у него спросила на камеру: «Сергей, а вы гей?»

Смотрите это видео!

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