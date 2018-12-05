Видео: солистка A’STUDIO Кети Топурия шокировала Тарту вульгарной выходкой
5 декабря 2018, 14:40
Вчера в Тарту выступила группа A’STUDIO и солистка коллектива Кети Топурия. Певица опубликовала в Insta-сторис видео, как она и ее музыканты на сцене готовятся к концерту и делают саундчек.
Несколько лет отношений с Гуфом, видимо, сказались на Кети, и она стала более дерзкой, чем раньше. Певица снимала участников своей группы. Одного из них зовут Сергей. Артистка у него спросила на камеру: «Сергей, а вы гей?»
Смотрите это видео!