Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности

По словам Анастасии Трегубовой, о ее интересном положении первым догадался муж.

Сейчас Трегубова на пятом месяце. У 35-летней сотрудницы Первого канала подрастают 12-летняя дочь Елизавета, восьмилетний сын Михаил и дочь Ника, которой нет еще и года.