Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности
5 декабря 2018, 12:03
Родившая в январе дочь Нику ведущая Анастасия Трегубова снова беременна. Сотрудница Первого канала ждет четвертого ребенка, передают Dni.
По словам Анастасии Трегубовой, о ее интересном положении первым догадался муж.
«Он предложил: "А давай сделаем тест!" И оказался прав», – заявила популярная телеведущая.
Сейчас Трегубова на пятом месяце. У 35-летней сотрудницы Первого канала подрастают 12-летняя дочь Елизавета, восьмилетний сын Михаил и дочь Ника, которой нет еще и года.