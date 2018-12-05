Ср, 5.12.2018
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  • Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности

Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности

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Анастасия Трегубова.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Родившая в январе дочь Нику ведущая Анастасия Трегубова снова беременна. Сотрудница Первого канала ждет четвертого ребенка, передают Dni.

По словам Анастасии Трегубовой, о ее интересном положении первым догадался муж.

«Он предложил: "А давай сделаем тест!" И оказался прав», – заявила популярная телеведущая.

Сейчас Трегубова на пятом месяце. У 35-летней сотрудницы Первого канала подрастают 12-летняя дочь Елизавета, восьмилетний сын Михаил и дочь Ника, которой нет еще и года.

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