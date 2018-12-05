Вайкуле после крымского скандала срочно избавляется от шикарного дома в Юрмале

В доме Лаймы все продумано до мелочей – есть огромная кухня, баня, бассейн, мебель, которая изготавливалась на заказ рижскими мастерами, невероятный стеклянный камин, вместительный гардероб, просторная терраса, столовая и гостиная. «Для меня он хорош тем, что это – твоя территория: не в смысле собственности, а в смысле жизни, – говорит сама Вайкуле. – Да и собакам здесь удобно – они тут полноценные хозяева. А я в любой момент могу все бросить и уйти в другой дом. И собаки пойдут со мной. У меня есть только маленькие иконы, которые ношу с собой...»

Видимо, тот самый момент настал – дом Вайкуле и участок в две тысячи квадратных метров выставлен на продажу. И спутник Вайкуле Андрей Латковский уверяет, что к шикарному имуществу «был и есть» интерес. «У нас появился реальный покупатель. Широко об этом говорить не хотим, ведутся переговоры. Что это за человек, который готов купить дом? Я лично не могу сказать ни одного плохого слова о нем. Время покажет, сможем ли мы договориться», – цитирует Андрея издание Privātā Dzīve. Латковский особенно отметил, что покидать любимую Латвию Лайма не собирается – она здесь очень любима, пишет Dni.ru.