Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Андрей Разин убежден, что свадьба это «вынужденная мера», чтобы защитить права Лидии Федосеевой-Шукшиной в суде. Не секрет, что артистка конфликтует с родственниками. «Одно – когда ты что-то доказываешь в суде как друг, и совсем другое – как законный муж», – отметил Разин, пишет Dni.ru.

Лидер «Ласкового мая» признался, что ему очень жаль престарелую актрису. «Она в ситуации вражды с родственниками вынуждена обращаться к Бари Каримовичу, который на самом деле не имеет к ней ни малейшего отношения, и просить у него защиты. Это говорит, насколько она беспомощна, брошена», – заключил продюсер.

Разин назвал чудовищную причину свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. «При детях, при известной дочке вдова величайшего человека попала в ситуацию, когда вынуждена выходить на старости лет замуж, чтобы искать защиты. Она берет себе мужа только для того, чтобы не оказаться в доме престарелых», – цитирует Андрея Разина сайт «Комсомольская правда».

Косвенно эту версию подтвердил и сам Бари Алибасов. Он также отметил, что у Федосеевой-шукшиной нет никакой недвижимости, и в случае, если она окажется на улице, ничего не сможет сделать. «Всю свою недвижимость Лида переписала на своих детей. И завтра, если они ее вышвырнут на улицу, она не сможет сделать ничего. Но по крайней мере у Лиды есть возможность опереться на супруга, на меня – у меня-то есть жилплощадь. Ограбят ее всю – значит будем делить с ней дом», – заявил Алибасов.