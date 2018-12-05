Почему так много людей, зависимых от сыра? Причина вас удивит!

Затем эти участники указали, какие продукты из 35 они считали самыми вкусными. Во втором исследовании участники также заполнили анкету о своих пищевых пристрастиях, а затем оценили, насколько сложно перестать употреблять продукты из того же списка, пишет Lifter.com.ua.

Результаты, скорее всего, вас не удивят. Возглавила список продуктов, вызывающих привыкание, пицца, потом шел шоколад, чипсы и печенье; чизбургеры и сыр тоже оценивались как вызывающие привыкание.

Итак, что именно делает пиццу настолько соблазнительной? Главной причиной является то, что это обработанный продукт, в вторая - что в ней есть сыр. И «зависимость», когда дело доходит до ваших любимых продуктов, иногда может быть очень серьезной. Предыдущие исследования показали, что небольшая группа людей действительно демонстрирует злоупотребление психоактивными веществами, даже если это вещество является пищей.

Доктор Нил Барнард, возглавляющий Комитет врачей по ответственной медицине, начал движение против сыра. Сыр настолько вызывает привыкание, потому что содержит белковый казеин, который создает казоморфины, когда молоко усваивается.

«Казоморфины присоединяются к рецепторам мозга, как опиаты, и вызывают успокаивающий эффект, словно героин и морфин, - сказал он. - Поскольку сыр обрабатывается и из него отжимается вся жидкость, это невероятно концентрированный источник казоморфинов».