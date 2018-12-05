Утренний секс полезен для работы

Группа американских ученых из Орегонского и Вашингтонского университетов пришла к выводу о полезности утреннего секса для повышения результативности работы.

«Привычка заниматься сексом по утрам до нагрузок на работе хорошо согласуется с биоритмами человеческого организма, и делает интимные отношения ярче. Работается после этого лучше», - констатировали научные специалисты, пишет Medikforum.ru.

Ученые проводили эксперимент с участием 159 работающих человек, согласившихся ради науки заниматься сексом по утрам. Специалистов интересовали возможные изменения в состоянии людей, обусловленные утренним интимом. Эксперимент продолжался две недели.

Авторы проекта заключили в итоге, что сексуальная активность прямо пропорциональна рабочей активности - от недостатка секса трудовая активность и мотивация работающих людей падают. Утренний секс, в свою очередь, помогает повысить эффективность труда за счет снижения стресса – после него охотнее идут на работу и плодотворнее трудятся.

Хуже всего, по мнению ученых, когда сексом жертвуют в угоду работе. Если человек приходит в конце рабочего дня домой выжатым как лимон, на личную жизнь у него уже не остается сил и желаний. Но если работа мешает личной жизни, то это плохо и для самой работы, а также для карьеры человека, подчеркивают специалисты. Тем, кто чувствует себя слишком уставшим по вечерам, ученые советуют обратить внимание на преимущества и полезность утреннего секса.