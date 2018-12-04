Шнуров научил вокалиста Rammstein ругаться матом

Популярный российский музыкант и лидер группы «Ленинград» в соцсетях записал поздравление с Новым годом от солиста Rammstein Тилля Линдемана. Видео Сергей Шнуров разместил на своем Instagram-аккаунте.
«Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Он просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом»,
- говорит Шнуров, пишет Rus.tvnet.lv.
После этих слов, Линдеманн произносит ругательство на русском языке.
Подписчики певца пришли в восторг от выходки Тилля.
«Хорошее поздравление. Буду использовать», «Тиль вообще-то неплохо знает русский. Насколько я знаю, он его в детстве начал учить»,
- писали комментаторы.
«Уже раз 150 посмотрела»,
- написала подписчица артиста.
Конечно, нашлось место и злопыхателям, которым не понравилось, что Шнуров так пропагандирует русский мат.