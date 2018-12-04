Ср, 5.12.2018
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  • Шнуров научил вокалиста Rammstein ругаться матом

Шнуров научил вокалиста Rammstein ругаться матом Осторожно, ненормативная лексика!

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Тилль Лидеманн

ФОТО: PM/SCANPIX BALTICS

Популярный российский музыкант и лидер группы «Ленинград» в соцсетях записал поздравление с Новым годом от солиста Rammstein Тилля Линдемана. Видео Сергей Шнуров разместил на своем Instagram-аккаунте. 

«Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Он просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом», 

- говорит Шнуров, пишет Rus.tvnet.lv.

После этих слов, Линдеманн произносит ругательство на русском языке. 

Подписчики певца пришли в восторг от выходки Тилля.

«Хорошее поздравление. Буду использовать», «Тиль вообще-то неплохо знает русский. Насколько я знаю, он его в детстве начал учить»,

- писали комментаторы. 

«Уже раз 150 посмотрела»,

- написала подписчица артиста. 

Конечно, нашлось место и злопыхателям, которым не понравилось, что Шнуров так пропагандирует русский мат. 

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