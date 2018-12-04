Вт, 4.12.2018
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  • Прямо сейчас! Легендарные «Руки вверх!» зажигают в Saku Suurhall

Прямо сейчас! Легендарные «Руки вверх!» зажигают в Saku Suurhall LIVE! Фото добавляются!

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Да-да! В Таллинн наконец-то доехал тот самый Сергей Жуков. Сегодня вечером, 4 декабря, группа «Руки вверх!» выступает на сцене Saku Suurhall в Таллинне.

И хотя зал не забит битком, чего и следовало ожидать, нестареющие крошки и девчонки, а с ними уже и их взрослые дочери танцуют сегодня под любимые хиты. 

ФОТО: Konstantin Sednev

«Крошка моя», «А он тебя целует», «Ай-яй-яй», «Алешка», «Лишь о тебе мечтая» и многие другие композиции моментально переносят зрителей в эпоху конца 1990-х годов.

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