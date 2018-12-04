Гуф заявил, что всегда будет любить Кети Топурию и ушел от нее не из-за измены

39-летний рэпер Гуф (Алексей Долматов) и 32-летняя певица Кети Топурия расстались после двух лет отношений.
Кети узнала, что Гуф изменял ей с 18-летней Яной Шевцовой из Екатеринбурга. По словам девушки, их отношения завязались до того, как музыкант стал встречаться с Топурией,но продолжились и после. Яна хотела стать единственной, поэтому рассказала обо всем СМИ, а Гуф в ответ заявил, что платил девушке за секс. Позже екатеринбурженка призналась, что беременна, но сохранять ребенка не стала.
Теперь Шевцова решила пойти на передачу «Пусть говорят» на Первом канале. В студию был приглашен и Гуф, но в последний момент рэпер передумал идти. «Я настолько был зол на эту Яну, что я почти пошел на „Пусть говорят“. Меня просто вовремя мои старшие люди остановили. Пусть она и говорит. Если я начну говорить — это будет слишком для Яны», — рассказал он в прямом эфире в Instagram.
Также музыкант заявил, что расстался с певицей не из-за любовницы. «Не из-за Яны я расстался с Кети. Яна — это шлюха, которую под меня подложил кто-то в Екатеринбурге. И с Кети я расстался не из-за того, что у меня в жизни появилась Яна. Кети я буду любить до конца своих дней. Точки над i расставлю», — признался Гуф.