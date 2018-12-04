Гуф заявил, что всегда будет любить Кети Топурию и ушел от нее не из-за измены

Кети узнала, что Гуф изменял ей с 18-летней Яной Шевцовой из Екатеринбурга. По словам девушки, их отношения завязались до того, как музыкант стал встречаться с Топурией,но продолжились и после. Яна хотела стать единственной, поэтому рассказала обо всем СМИ, а Гуф в ответ заявил, что платил девушке за секс. Позже екатеринбурженка призналась, что беременна, но сохранять ребенка не стала.

Теперь Шевцова решила пойти на передачу «Пусть говорят» на Первом канале. В студию был приглашен и Гуф, но в последний момент рэпер передумал идти. «Я настолько был зол на эту Яну, что я почти пошел на „Пусть говорят“. Меня просто вовремя мои старшие люди остановили. Пусть она и говорит. Если я начну говорить — это будет слишком для Яны», — рассказал он в прямом эфире в Instagram.