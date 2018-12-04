Oчень личное! Какие проблемы с близостью возникают у разных знаков Зодиака?

Близость делает человека невероятно уязвимым, но любовь и доверие помогают ему избежать самых больших тревог и проблем. И хотя для одних знаков Зодиака вроде Рака отношения с партнером кажутся абсолютно естественными, Овен и Водолей предпочитают сохранять свою невинность. Предлагаем ознакомиться с тем, какие страхи вызывает у вас близость, и как можно справиться с сомнениями в себе, будучи в отношениях.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Рожденные под знаком Овна привыкли все делать по-своему. У них очень сильная внутренняя жажда независимости, и они боятся потерять ее в отношениях. Овну стыдно признаться другим людям, насколько сильно они ему нужны, потому что он и сам может отлично о себе позаботиться. Ключом к вашей независимости является баланс между тем, что вы даете, и что получаете взамен. А еще позаботьтесь о том, чтобы не требовать слишком многого и слишком быстро, пишет Cluber.
Телец (20 апреля –20 мая)
Тельцы знают, что отношения пойдут им только на пользу. Поэтому они уделяют поискам правильного партнера столько времени, сколько на это потребуется. Но, пустив корни, Телец хочет, чтобы так было вечно и будет упрямо противиться любым переменам. Страх того, что его привычная рутина будет нарушена, является главным препятствием на пути к близости – состоянию, требующему постоянного развития. Прежде чем к вам сможет прийти любовь, сначала необходимо поверить, что перемены приводят к лучшему, и принять их с распростертыми объятиями.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Близнецы склонны метаться по сторонам, никогда не останавливаясь на одном месте достаточно долго, чтобы можно было пустить глубокие корни. Страх скуки и боязнь оказаться в ловушке делают вас очень поверхностным человеком, который никогда не отдается отношениям настолько, чтобы взять на себя какие-то обязательства. В итоге партнер может раскрыть ваш самый большой страх, который «темный близнец» так усердно пытается скрыть. Открывая свое сердце другому человеку, вы впускаете в темноту свет любви, который и приводит к близости.
Рак (21 июня – 22 июля)
Рак боится показывать партнеру свои слабые места. А поскольку его эмоции находятся почти на поверхности, то происходит все этого гораздо чаще, чем ему хотелось бы. Единожды открывшись, он оказывается брошенным на милость своей второй половинки. А так как Раку проще заботиться о других людях, чем самому принимать заботу от любящего человека, ему пойдет на пользу, если он будет готов разорваться на части, заплакать или показать, в чем состоит его уязвимость. Его готовность открыть себя делает близость с партнером еще приятнее.
Лев (23 июля – 22 августа)
Львам очень непросто отказаться от контроля. Они хотят иметь возможность держать людей на расстоянии. Рожденные под данным знаком кажутся очень способными, что вселяет в окружающих уверенность. Но не стоит попадаться в эту ловушку – ключ к близости в отношениях заключается в разделении власти. Замечая за собой отсутствие нужных знаний в той или иной области, не скрывайте от партнера правду. Ваш резкий характер может отталкивать людей, поэтому постарайтесь быть терпеливыми.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Дев от близости отдаляет только чувство того, что они ее недостойны. Дева боится, что если покажет партнеру свои недостатки, то лишь спугнет его. Вот только никто не ожидает, что вы будете отвечать тем невероятно высоким стандартам, что вы сами для себя сотворили. На самом деле, людей вряд ли вообще заботит ваше несовершенство. Поэтому не позволяйте своему острому разуму и аналитическим способностям взять верх над вашими чувствами, ведь именно в последних и заключается магия близости.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Весы очень упорны в своей работе, пытаясь сделать все красиво и гармонично. Следовательно, они склонны сгребать проблемы в отношениях под ковер, где те будут продолжать нарастать и увеличивать пропасть, возникнувшую между партнерами. Близость становится настоящей, когда вещи выглядят такими, какими они есть. А еще гибкий ум Весов способен улавливать чувства, даже не ощущая их. Их пугает погружение в беспорядочный круговорот эмоций, но именно это и является ключом к близости.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Иногда Скорпионы пугают людей, что совершенно никак не способствует налаживанию тесных контактов. Дело не в том, что вы избегаете близости. Просто вы привыкли копаться в чувствах и сути проблемных вопросов. Рожденные под этим знаком очень напористы, и другие люди могут просто не переносить их прямолинейность и честность. С другой стороны, Скорпион может прятать свои самые сокровенные чувства, опасаясь, что если он откроется, то его предадут. Таким людям следует научиться больше доверять окружающим.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрелец это знак вечного одиночества. Свободные как птицы, вы яростно защищаете свою свободу, а потому зачастую поворачиваетесь спиной и убегаете, стоит другим людям приблизиться к вас слишком близко. Близость между вами и вашим партнером сдерживает то, что вы видите отношения как ловушку, состоящую из скуки и однообразия. Решением может стать поиск партнера, который даст вам полную свободу действий, но в ответ вам придется пообещать ему не избегать самых скучных моментов в отношениях.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Вы хотите выглядеть самым сильным на фоне окружающих. Будучи способным, уверенным в себе и даже мужественным, Козерог сторонится любых эмоций и ненавидит выглядеть уязвимым. Другие люди привыкли полагаться на вас, но что будет, если помощь потребуется вам самим? Козерогу нужно научиться пропускать окружающих через свою систему защиты и позволить им любить себя. Как только он освободится от иллюзий о своей неуязвимости, забота сразу же обретет двухсторонний характер, открывая дорогу близости.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Как и мистер Спок из сериала «Звездный Путь», вы предпочитаете логику чувствам. Внешне вы выглядите самодостаточной и спокойной личностью, имея определенные трудности с выражением того, что у вас на душе. Поскольку Водолеи обладают более ярким и быстрым умом, чем большинство людей, им кажется, что этот разум должен обеспечивать удовлетворение всех их потребностей. Вы боитесь, что если впустите в свою жизнь другого человека, то потеряете свободу. Чтобы избежать одиночества, вам необходимо открыть свое сердце и тщательно его исследовать.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Самая большая проблема Рыб на пути к близости это их недостаток самопознания. Вы словно хамелеон – знаете, как дать людям нужное, но понятия не имеете, чего хотите сами. Проведя какое-то время наедине с собой, не зная о чужих потребностях и чувствах, вы тем самым создаете себе границы, освобождаясь от нужды спасать близких и от их намерений воспользоваться вами. Так вы найдете в себе силу, которая способствует настоящей близости.