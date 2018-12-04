Oчень личное! Какие проблемы с близостью возникают у разных знаков Зодиака?

Овен (21 марта – 19 апреля)

Рожденные под знаком Овна привыкли все делать по-своему. У них очень сильная внутренняя жажда независимости, и они боятся потерять ее в отношениях. Овну стыдно признаться другим людям, насколько сильно они ему нужны, потому что он и сам может отлично о себе позаботиться. Ключом к вашей независимости является баланс между тем, что вы даете, и что получаете взамен. А еще позаботьтесь о том, чтобы не требовать слишком многого и слишком быстро, пишет Cluber.

Телец (20 апреля –20 мая)

Тельцы знают, что отношения пойдут им только на пользу. Поэтому они уделяют поискам правильного партнера столько времени, сколько на это потребуется. Но, пустив корни, Телец хочет, чтобы так было вечно и будет упрямо противиться любым переменам. Страх того, что его привычная рутина будет нарушена, является главным препятствием на пути к близости – состоянию, требующему постоянного развития. Прежде чем к вам сможет прийти любовь, сначала необходимо поверить, что перемены приводят к лучшему, и принять их с распростертыми объятиями.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы склонны метаться по сторонам, никогда не останавливаясь на одном месте достаточно долго, чтобы можно было пустить глубокие корни. Страх скуки и боязнь оказаться в ловушке делают вас очень поверхностным человеком, который никогда не отдается отношениям настолько, чтобы взять на себя какие-то обязательства. В итоге партнер может раскрыть ваш самый большой страх, который «темный близнец» так усердно пытается скрыть. Открывая свое сердце другому человеку, вы впускаете в темноту свет любви, который и приводит к близости.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак боится показывать партнеру свои слабые места. А поскольку его эмоции находятся почти на поверхности, то происходит все этого гораздо чаще, чем ему хотелось бы. Единожды открывшись, он оказывается брошенным на милость своей второй половинки. А так как Раку проще заботиться о других людях, чем самому принимать заботу от любящего человека, ему пойдет на пользу, если он будет готов разорваться на части, заплакать или показать, в чем состоит его уязвимость. Его готовность открыть себя делает близость с партнером еще приятнее.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам очень непросто отказаться от контроля. Они хотят иметь возможность держать людей на расстоянии. Рожденные под данным знаком кажутся очень способными, что вселяет в окружающих уверенность. Но не стоит попадаться в эту ловушку – ключ к близости в отношениях заключается в разделении власти. Замечая за собой отсутствие нужных знаний в той или иной области, не скрывайте от партнера правду. Ваш резкий характер может отталкивать людей, поэтому постарайтесь быть терпеливыми.

Дева (23 августа – 22 сентября)