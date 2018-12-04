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  • Смотри: эротическое фото Ольги Бузовой стало причиной скандала

Смотри: эротическое фото Ольги Бузовой стало причиной скандала

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Ольга Бузова

ФОТО: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ольга Бузова порадовала поклонников пикантным снимком из душа. Артистка сфотографировалась в откровенном бикини со спины. 

Провокация Ольге удалась на все 100 процентов. Фанаты и хейтеры сцепились и устроили настоящий скандал. Многочисленные критики посоветовали Ольге быть скромнее, мол, на такие фото смотреть противно. По мнению ненавистников артистки, после подобной грязи у Бузовой нет шансов на брак с порядочным мужчиной. Заступники использовали свой коронный аргумент, обвинив хейтеров в зависти. Смотрите фото ниже! Пишет 7d.org.ua.

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