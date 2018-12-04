Ольга Бузова сделала ошибку на футболке собственного бренда

Владелицу собственного бренда Olga Buzova Design все чаще упрекают в плагиате при создании нарядов, а также в сходстве брендов с дешевыми китайскими вещами. Кроме того, цены нарядов, по мнению пользователей, не соответствуют качеству.

Недавно Ольга Бузова представила фанатам футболку с новым принтом в виде карты с сердечками, на которой запечатлена строчка из композиции певицы – «Пятница это – начало качалова и пи…». Многие поклонники обратили внимание, что надпись на наряде сделана с ошибкой. По правилам пунктуации тире ставится перед «это», но Бузова этого не знала.