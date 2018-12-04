Куда поставить и как нарядить елку, чтобы привлечь удачу в 2019 году

В 2019 году нам предстоит встретиться с новым покровителем года - Желтой Земляной Свиньей. И чтобы удача сопутствовала вам в течение двенадцати месяцев, необходимо уже сейчас подготовить свое жилище к встрече с талисманом года по восточному гороскопу.

Елка - один из главных атрибутов Нового года, и с ее помощью, вы сможете кардинально изменить свою жизнь, избавиться от неудач, денежных проблем и одиночества.

Благодаря рекомендациям экспертов сайта Dailyhoro вы узнаете, как правильно украсить новогоднюю елку к наступающему 2019 году, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь.

В первую очередь необходимо выбрать подходящее место, и в этом вам помогут правила фэн-шуй. Если вы хотите избавиться от финансовых трудностей и привлечь деньги, расположить елку лучше всего в юго-восточной зоне квартиры.

Для привлечения любви необходимо отдать предпочтение юго-западному сектору. А чтобы привлечь удачу, выделите для елки центральную часть жилища.

В грядущем году покровительствующим цветом остается желтый, поэтому на новогодней елке обязательно должны присутствовать золотые, желтые или бежевые украшения.

Помимо того, что этот цвет нравится покровительнице года Свинье, он несет в себе сильную энергетику, при помощи которой вы сможете привлечь деньги и удачу.

Аналогичным эффектом обладают блестящие украшения. Поэтому необходимо украсить новогоднюю елку дождиком или мишурой, а также можно приготовить к празднику яркие конфетти и бенгальские огни.

Грядущий год пройдет под покровительством стихии Земли, а поэтому привлечь удачу можно при помощи украшений из природного материала. Шишки, желуди, необычные минералы или подвески из камней могут стать частью новогоднего декора.

Чтобы побаловать покровительницу года, можно украсить дерево сладостями. В обмен на это она будет помогать вам до конца года и обязательно поспособствует достижению успеха.

Чтобы привлечь богатство, вы можете у основания елочки спрятать несколько монет и задекорировать их мишурой или другим способом.

Монетки должны полежать под елкой в новогоднюю ночь, а потратить их стоит, вложив в полезную в хозяйстве вещицу для дома. Можно также сделать украшение своими руками, используя монеты разного номинала, и тогда его стоит повесить на видное место для привлечения успеха.

Украшения красного и розового цвета идеально подойдут для тех, кто желает найти свою любовь в новом году. Также с их помощью можно укрепить отношения с любимым человеком.

Тем, кто желает встретить вторую половинку, необходимо украсить елку игрушками в виде сердец и ангелов.

Чтобы наладить гармонию в семье, необходимо отдать предпочтение белым украшениям, так как их энергетика положительно скажется на отношениях домочадцев.

Чтобы внести страсть в отношения с возлюбленным, можно украсить деревце гирляндой с красными лампочками, и тогда огонь любви в сердце партнера никогда не угаснет.