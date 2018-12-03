Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье

Судебный процесс над Юссеф запланирован на 12 января. Ей вменяется «пропаганда разврата и искушения» и «распространение порочности, которое нарушает установленные египетским обществом нормы», сообщает Lenta.ru .

Артистка принесла публичные извинения за свой внешний вид, пишет Daily Mail. Она объяснила, что послушалась «экспертов по моде», добавив, что не хотела никого обидеть.

В декабре 2017 года египетскую поп-певицу Шиму посадили в тюрьму на два года за «призывы к разврату» в клипе на песню I Have Issues («У меня проблемы»). В видео девушка появляется в образе учительницы в школьном классе, ест банан и облизывает яблоко.