Пн, 3.12.2018
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  • Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье

Египетской актрисе пригрозили тюрьмой за слишком прозрачное платье

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Рания Юссеф

ФОТО: Suheil Saleh / AP

Египетскую актрису Ранию Юссеф обвинили в непристойном поведении после того, как она появилась на Международном кинофестивале в Каире в прозрачном платье. Артистке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает The Telegraph.

Судебный процесс над Юссеф запланирован на 12 января. Ей вменяется «пропаганда разврата и искушения» и «распространение порочности, которое нарушает установленные египетским обществом нормы», сообщает Lenta.ru.

44-летняя Юссеф пришла на кинофестиваль в черном купальнике и прозрачном платье.

Рания Юссеф

ФОТО: STRINGER / REUTERS

Артистка принесла публичные извинения за свой внешний вид, пишет Daily Mail. Она объяснила, что послушалась «экспертов по моде», добавив, что не хотела никого обидеть.

Рания Юссеф

ФОТО: STRINGER / REUTERS

В декабре 2017 года египетскую поп-певицу Шиму посадили в тюрьму на два года за «призывы к разврату» в клипе на песню I Have Issues («У меня проблемы»). В видео девушка появляется в образе учительницы в школьном классе, ест банан и облизывает яблоко.

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