Вот это да! В Таллинне открылся новый ресторан с кроватью и советской кухней (ГАЛЕРЕЯ)

В самом центре Таллинна прошла закрытая вечеринка в честь открытия нового модного, с непривычной для таллинцев атмосферой и интерьером, арт-заведения под названием COCO Art Club, созданного организатором самых пафосных и атмосферных вечеринок "BurЖуй proжект" и "Русский ДвиЖ" для людей, которые желают проводить свое свободное время в уютной домашней атмосфере, с красивым интерьером с элементами ретро и винтажа, но под звуки современной музыки и романтического и мистического освещения.

Мероприятие посетили многие известные светские люди и представители модной индустрии, шоу-бизнеса и красоты. Например, Герт Лаасме, Елизавета Рунина, Наталья Отченаш и многие другие.

Место объединяет в себе несколько видов отдыха и вариантов развлечений и проведения досуга. На сегодняшний день работает 2 зала. В одном расположены диджейский пульт, барная стойка и 4 стола на компании от 5 до 7 человек, что подходит как для празднования корпоративов, дней рождения и даже свадеб. Второй зал более просторный, предназначенный для более легкого отдыха с дымными кальянами.

Изюминкой этого зала является винтажная кровать, на которой можно валятся с друзьями, как у себя дома.

В ближайшее время в COCO Art Club начнет работать кухня с домашней едой, по советским рецептам, но в современной подачей в красивой ретро посуде.

По выходным владельцем запланировано проводить светские мероприятия, концерты, модные показы, тематические вечеринки и так далее.