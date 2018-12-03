Седокова призналась в отношениях с известным певцом

О романе Анны Седоковой с солистом группы MBAND Анатолием Цоем поклонники судачили в прошлом году. Певица родила сына Гектора, и фанаты решили, что именно Цой – отец ребенка. Повод для такого заключения был вполне весомый. Несмотря на то что Анна скрывает имя своего партнера, в соцсетях артистки появлялось множество фотографий с Анатолием. Хотя были и слухи, что отец Гектора – бизнесмен Артем Комаров.

Так или иначе, с Цоем певица в прошлом году проводила много времени. И вот теперь неожиданно вспомнила о том, что ей приписывали роман с Анатолием. Анна опубликовала фото с коллегой, на котором певец нежно обнимает Седокову, облаченную в алое платье.

"Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа", – написала артистка.