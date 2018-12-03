Невероятно! Сексуальные Снегурочки и Дедушки Морозы приглашают Эстонию вместе отметить Новый год

СПЕШИТЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi (до 31.12 - 15€ и VIP - 29€, 01.01. - 10.01. - 17€ и VIP - 34€):

В субботу, 12 января, вас приглашают в ночной клуб HOLLYWOOD на любимую вечеринку - «Танцевальный Pай – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!»

Дорогие друзья, мы приглашаем вас отметить долгожданный народный праздник - Старый Новый год с настоящим размахом русской души!

ФОТО: Промо/Фото организаторов

Вас ждет сказочный праздник волшебства, любимый праздник детства, чудеса и море подарков. Это время новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступающем году.

В эту особенную праздничную ночь вас ждет нон-стоп новогодняя шоу-программа из России, где специальное шоу-сюрприз - танцы и любимые новогодние песни в живом исполнении (Санкт-Петербург).

Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей подарками, «Снежная Королева» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла исполнит любимые праздничные хиты, а новогодние феи развлекут гостей волнующими танцами!

ФОТО: Промо/Фото организаторов

Богемного шика добавят sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

99 процентов русской музыки и новогодние хиты играют DJ Bell и DJ Peterson, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, декорации!

С первых минут вы окунетесь в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покинет больше вас! Наступит время самых ярких впечатлений!

Лавина январского снега, хоровод вокруг праздничной ели, золотистые брызги шампанского, подарки и угощения, буйство красок, лучшая музыка и настоящее веселье – все это задор настоящего новогоднего праздника и атмосфера исполнения желаний!

ФОТО: Промо/Фото организаторов

Мы приглашаем вас еще раз встретить новый год в сам канун Старого нового года – и еще раз подарить себе шанс на радость и счастье в наступившем 2019 году - ведь вы помните – «как встретишь так и проведешь»!

Не пропусти и ты новогодний разгуляй – будь на месте!

Двери рая открываются в 23:00.

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877.

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли Больше информации на www.trai.ee.

ФОТО: Промо/Фото организаторов