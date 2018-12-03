Пригожин дерзко ответил на слова Шнурова о Валерии

Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров сцепились в Сети. Все началось с того, что в свежем интервью продюсер дал понять, что не одобряет тяги артиста к использованию ненормативной лексики в творчестве. А еще Пригожину не нравится, что следом за Шнуровым матерятся его многочисленные поклонники.

«Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого (полового органа. – Прим. ред.), о чем говорит Шнур», – цитирует Иосифа Пригожина StarHit. Сергей Шнуров не оставил слова продюсера без внимания. Певец ответил ему в привычной стихотворной форме на своей страничке в социальной сети Instagram.

ФОТО: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

«Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там все чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни – мат на мате, Да еще с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – высказался Шнуров.