Зато нигде не жмет! 22-летняя звезда реалити-шоу надела прозрачное платье на голое тело

Звезда второго сезона «Бывший на пляже» 22-летняя Меган Кларк никак не может угомониться: ее участие в съемках знойного реалити-шоу завершилось два года назад, а девушка до сих пор одевается так, будто пришла на пляжную вечеринку. Оглянись, Меган, зима пришла!