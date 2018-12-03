Пн, 3.12.2018
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  • Зато нигде не жмет! 22-летняя звезда реалити-шоу надела прозрачное платье на голое тело

Зато нигде не жмет! 22-летняя звезда реалити-шоу надела прозрачное платье на голое тело ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Звезда второго сезона «Бывший на пляже» 22-летняя Меган Кларк никак не может угомониться: ее участие в съемках знойного реалити-шоу завершилось два года назад, а девушка до сих пор одевается так, будто пришла на пляжную вечеринку. Оглянись, Меган, зима пришла!

Своим появлением в одном из клубов Эссекса, являющегося ее родным городом, Меган вновь заставила все СМИ Британии вспомнить ее имя. А все дело в прозрачном платье и отсутствии бюстгальтера под ним.

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

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