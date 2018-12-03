Галерея: невероятное шоу в Пярну - под песни Цоя танцевал и пел почти весь город

Впервые за долгие годы на одной сцене выступили эстонские и русские рок-группы. Это были местные коллективы «PartyЯ» и «PööLoY GLääNZ», а также гости из Таллинна «GERODES Band». Зал клуба едва вместил всех желающих. Среди музыкантов и гостей слышна была как русская, так и эстонская речь, но для искусства не существует никаких лингвистических или национальных препятствий. Самым естественным и приятным способом музыка совершила то, что принято называть словом интеграция - объединила людей одной общей радостью: слушать и петь любимые, знакомые с юных лет, песни.

Все три коллектива играют рок-музыку, но имеют разные стилистические направления. Банда «GERODES Band» совмещают тяжелое роковое звучание с мелодичностью и зажигательными танцевальными ритмами. Музыкальное движение «PartyЯ» играет знакомые песни близко к оригинальному исполнению. «PööLoY GLääNZ» подходит к року с юмором. За три часа концерта зрители получили широкий спектр музыкальных впечатлений! Музыканты исполнили всеми любимые песни не только из репертуара группы «Кино», но и других известных рок-групп, а также из собственного творчества.

Заряд позитива, полученный всеми в клубе Tempel, был настолько вдохновляющим, что музыканты думают продолжить совместные выступления с трибьют-концертом «Последний Герой» и в других городах Эстонии.