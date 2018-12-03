Мистика! Сильвия Ильвес опубликовала фото в нижнем белье: на что только способно женское тело

Эстонская знаменитость опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram. Как оказалось, он был сделан около года назад. «По-моему, это мистика, каким чудесным образом способно меняться женское тело. Этот снимок был сделан около года назад, когда я еще была кормящей матерью», – подписала изображение Ильвес.

«Если бы это не было запечатлено, я бы не поверила, что могу весить не 75 килограммов, как сейчас, а 57... И вот мысль, что эти изменения уже испытаны моим телом трижды. Какой будет четвертый? Никто не может гарантировать возвращение формы...», – добавила она.