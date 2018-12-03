Куколка! Сеть восхищена внешним видом Аллы Пугачевой

Легендарной артисткой эстрады восторгаются на протяжении десятилетий. Сейчас Алле Борисовне 69 лет, но у многих фанатов она по-прежнему вызывает восхищение. Какой предстала Алла Пугачева на опубликованном Игорем Николаевым снимке и как отреагировали интернет-пользователи, рассазывает Joinfo.ua.
У поклонников Аллы Борисовны появилась еще одна возможность увидеть свою любимицу. «Там, где @alla_orfey — там Жизнь, творческая энергия и настоящие эмоции!» — написал Игорь Николаев в подписи к совместному снимку, добавив что время ускоряется и скоро наступит 2019 год.
«Да, Алла Борисовна стала выглядеть еще моложе, очень стройная и стильная!», «Алла Борисовна выглядит блестяще!», «Вы шикарная женщина!!!», «Алла Борисовна, у вас классный стилист и вы выглядите на миллион», «Самые талантливые. Красивые. Нет вам равных. Пугачева богиня», — восхищаются подписчики.