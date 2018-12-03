Куколка! Сеть восхищена внешним видом Аллы Пугачевой

У поклонников Аллы Борисовны появилась еще одна возможность увидеть свою любимицу. «Там, где @alla_orfey — там Жизнь, творческая энергия и настоящие эмоции!» — написал Игорь Николаев в подписи к совместному снимку, добавив что время ускоряется и скоро наступит 2019 год.