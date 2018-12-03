Ни одной морщинки: сестра Майкла Джексона похожа на пластиковую куклу

Американская певица и актриса Ла Тойя Джексон Очень похожа на своего знаменитого брата. 61-летняя звезда сделала множество пластических операций. Главная проблема 61-летней знаменитости – это ее нос. Кажется, недовольство поп-короля своим внешним видом оказалось заразным – ринопластикой увлеклась и старшая сестра музыканта.

Последнее появление Ла Тойи перед публикой и вовсе шокировало общественность. Пользователи в комментариях отметили, что Ла Тойя выглядит как пластиковая кукла, а некоторые и вовсе уверены, что ее увлечение переросло в настоящую зависимость, которая может закончиться плохо для 61-летней звезды.