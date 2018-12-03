Провокационное фото дочери Гузеевой возбудило фанатов

С приходом совершеннолетия дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова не остановилась в творческих поисках себя. Наоборот, теперь на вполне законных основаниях она добавила к своим эпатажным образом еще и сексуальности.

Под это описание полностью попадает серия снимков, которую дочь актрисы загрузила на свою страницу в Instagram. Образ на них получился у нее крайне провокационным. Накрашенные ярко-красной помадой губы, кольцо в носу и то и дело слетающие лямки тонкого топика привлекли к себе внимание пользователей Сети.