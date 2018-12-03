Минималка за пост в Instagram: блогеры в Эстонии зарабатывают реальные деньги

Вы еще считаете, что у нас в Эстонии в социальных сетях не заработать реальных денег? За один пост в Instagram у блогера, с большим количеством подписчиков заказчик должен заплатить в среднем 150 евро, разместить пост на еще более популярном аккаунте стоит 300 евро, а вот владельцы звездных Instagram за пост на своей страничке берут от 500 евро, пишет Geenius.