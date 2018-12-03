Фото: преобразившегося Оззи Осборна перепутали с Аллой Пугачвой

Известный музыкант Оззи Осборн поразил своих русских поклонников сходством с певицей Аллой Пугачевой. Поводом для сравнений стало фото, которое британский рокер опубликовал в своем Instagram. На снимке певец запечатлен с пышной, кудрявой шевелюрой рыжего цвета и в накидке свободного покроя.

Впрочем, поклонники подмечают сходство британца и россиянки уже не в первый раз. После того, как 70-летняя певица похудела и изменила имидж, заменив свободные пончо на обтягивающую одежду, фанаты стали часто отмечать ее схожесть с Осборном, который сегодня, кстати, празднует 70-летний юбилей.