Пн, 3.12.2018
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  • Фото: преобразившегося Оззи Осборна перепутали с Аллой Пугачвой

Фото: преобразившегося Оззи Осборна перепутали с Аллой Пугачвой

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Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Британский рок-певец выложил в сеть фото, на котором его едва можно отличить от российской артистки.

Известный музыкант Оззи Осборн поразил своих русских поклонников сходством с певицей Аллой Пугачевой. Поводом для сравнений стало фото, которое британский рокер опубликовал в своем Instagram. На снимке певец запечатлен с пышной, кудрявой шевелюрой рыжего цвета и в накидке свободного покроя.

Примерно в таком образе примадонна российской эстрады выступала в конце 90-х.

«Это же Пугачева!», «Примадонна в молодости», «Алла Пугачева. Ранние годы», — прокомментировали снимок русскоговорящие поклонники Осборна.

Впрочем, поклонники подмечают сходство британца и россиянки уже не в первый раз. После того, как 70-летняя певица похудела и изменила имидж, заменив свободные пончо на обтягивающую одежду, фанаты стали часто отмечать ее схожесть с Осборном, который сегодня, кстати, празднует 70-летний юбилей.

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