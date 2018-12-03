Начните утро с астрологии: гороскоп на 3 декабря

Овен. Умерьте свои аппетиты. Вы хотите всего и сразу, а так не бывает. Пересмотрите планы, вы всего сможете добиться, если верно расставите приоритеты.

Телец. Вы настолько легко соглашаетесь финансировать любую идею, что это может привести к серьезным потерям. С финансами нужно быть осмотрительными.

Близнецы. Не ждите, что кто-то пойдет на уступки. Сделайте первый шаг к сотрудничеству, ищите компромисс. От этого все только выиграют.

Рак. Хотите знать правду? Для этого придется основательно покопаться в сплетнях. По-другому вы никак не доберетесь до истины, к сожалению.

Лев. Нынешний день не подходит для одиночества. Он удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком.

Дева. Вспомните о том, каким были вы несколько лет назад. Это подскажет вам неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.

Весы. Отличный день для смены вида деятельности. Если у вас на сегодня запланировано собеседование — не переживайте, возьмут однозначно.

Скорпион. Вам для достижения цели осталось сделать последнее усилие. Вот этим-то и стоит сегодня заняться. Не распыляйтесь, действуйте.

Стрелец. У вас сегодня будет столько возможностей, что не использовать их просто неразумно. Подумайте, что из предложенного вам нужно больше всего.

Козерог. Скорее всего, сегодня вы не сможете сделать ничего толкового. Дело не в том, что вы не хотите, просто обстоятельства такие. Не огорчайтесь.

Водолей. Вы будете упрямы как никогда, и ничьи распоряжения выполнять не будете. Скорее всего, весь мир будет плясать под вашу дудку.