Каким знакам Зодиака декабрь принесет счастливые перемены после полосы неудач

Месяц, когда все плохое заканчивается, а у вас появляется шанс наладить свою жизнь. Именно декабрь станет временем окончания неудач для многих знаков Зодиака. Жизнь сначала станет спокойнее, а потом начнет меняться в лучшую сторону. Астрологи рассказали, кому декабрь может принести счастливые перемены после долгой полосы неудач.

Водолеи, что бы ни было в этом году, но декабрь станет тем самым месяцем, когда случится самое главное – ваши неудачи закончатся. Вам станет легче жить, легче дышать, вы сможете успокоиться и найти время и силы не только на борьбу с неприятностями, но и на что-то хорошее. Вы сможете навести порядок в делах и восстановить отношения с теми, с кем поругались в порыве отчаяния. Вам понадобится всего пара недель, чтобы привести жизнь в порядок, а потом начнутся счастливые перемены.

ФОТО: Madis Sinivee

Тельцы, этот месяц – ваш подарок за все те неприятности, которые вам пришлось переживать в течение года. Особенно это касается Тельцов, которые в этом году оказались в трудной жизненной ситуации, без денег, в плохих условиях. Вам декабрь протянет руку помощи, не бойтесь верить и принимать ее. Все плохое заканчивается, а у вас, как в сказке – под Новый год. Астрологи уверены, что уже январь будет еще более счастливым и плодотворным, ну а пока – отдыхайте и набирайтесь сил.

Девы только сейчас почувствуют, что все неудачи миновали. Все неприятные вам люди начнут постепенно уходить из вашей жизни, что сильно ее облегчит. Сами бы вы никогда не прогнали их, общались бы через силу, зато сейчас все складывается именно так, как надо. С новыми силами и надеждами вы уже в середине декабря можете встретить людей, которые откроют для вас новый мир, помогут определиться в жизни и даже познакомят Вас с Вашей судьбой.

Рыбы, как бы тяжело не шло все то, что вы так хотите построить в этом году, декабрь даст вам шансы все это продолжить или даже прийти к потрясающим результатам. Вам только нужно терпение. Если есть рядом люди, которые могут поддержать, то обратитесь к ним, потому что непостоянство, привычка бросать дела на полпути – все это не позволит вам добиться желаемого. Хотя жизнь сейчас складывается так, что вам может очень крупно повезти, стоит только продолжать движение вперед. Кстати, декабрь даст вам много сил, больше, чем обычно, поэтому вы можете планировать дела, не думая, а справитесь ли.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET