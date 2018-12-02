Что самое ceкcyальное в вашем знаке Зодиака? Мы выяснили!

Весы

Весы будто рождены для того, чтобы по кусочку поглощать все наслаждения этого мира. Это истинные ценители красоты, неспешные и умиротворенные, которые точно знают, где живет счастье. Романтики до глубины души, Весы с удовольствием открывают перед понравившимся человеком всю красоту этого мира, учат, как разглядеть ее в каждом предмете, в любой, самой незаметной детали. Такая безмятежность и уравновешенность Весов кажется многим очень cекcуальной и притягательной, а потому у этого человека всегда много поклонников, мечтающих достичь такой же гармонии с окружающим миром.

Скорпион

Личности знака Скорпион обладают на удивление сильной, чарующей энергетикой. Есть в них что-то колдовское, что одновременно манит и отталкивает. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, человек не замечает, как его постепенно затягивает водоворот огненной страсти и драматичных, сжигающих чувств. Скорпионы невероятно сильны своей ceкcуальной притягательностью, вот только сполна насладившись властью над партнером, бросают его, устремляясь за новыми чувственными наслаждениями. Ну а тот, кто сумеет справиться с этим безудержным «торнадо» навсегда обретет любовь Скорпиона.

Стрелец

Стрельцы очаровывают партнеров своей силой духа, а также невероятно добрым и отзывчивым сердцем. Кажется, будто в Стрельцах заключена вся вселенская доброта этого мира, вся ее совесть и чистота. Эти люди бесстрашны, готовы бороться с несправедливостью и помогать тем, кто попал в беду. Стрельцов можно назвать «Дон-Кихотами» современного мира, они образцы благородства и жертвенности. Неудивительно, что окружающие люди влюбляются в Стрельцов, ведь их отвага, навевающая легенды об отважных рыцарях, кажется невероятно сeкcуальной.

Козерог

Может ли молчание быть cекcуальным? Безусловно, да, если речь идет о Козероге. Этому человеку не нужно лишних слов, чтобы сказать партнеру обо всех своих чувствах. Рядом с таким человеком ощущается невероятное спокойствие и безмятежность, появляется уверенность и внутренняя сила, что невероятно подкупает партнера. А последней каплей становится мощнейшая сeкcуальная энергетика и страсть в постели, с которой Козероги отдаются своим любимым. После проведенной вместе ночи излишними становятся любые слова, ведь и так понятно, что человека ceкcуальнее Козерога просто не существует.

Водолей

Водолеи — главные визионеры и интеллектуалы в мире. Они стремятся понять и расшифровать мироздание. Это вечные искатели мудрости и знаний, которым они готовы посвящать всё время. Постоянная жажда знаний и желание узнать как можно больше делают Водолеев очень интересными личностями, что и является основой их сексуальности.

Рыбы