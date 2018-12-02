Давайте изучим характеры различных знаков Зодиака и узнаем, какие их сeкcуальные черты особенно привлекательны для окружающих.
Овен
Овны – новаторы и первооткрыватели. Именно эти люди задают новые модные тенденции и устанавливают стандарты, которых затем придерживаются окружающие. У них пламенное сердце и неуемный характер, который заставляет этих людей постоянно двигаться вперед, преодолевая любые преграды. Более того, своими новаторскими идеями и личным примером Овны заражают окружающих, буквально влюбляя их в себя. Именно огненный напор, с которым Овны берутся за любое дело, их неуемность и неуступчивость и являются наиболее привлекательными качествами в глазах других людей.
Телец
Самое секcуальное в Тельцах – обожание, с которым они относятся к любимому человеку. Они очень влюбчивые, а потому, повстречав свою вторую половинку, буквально растворяются в ней. Забота и нежность, которой Тельцы окружают своего любимого человека, настолько очевидна и столь заметна для окружающих, что вызывает восхищение. Такие люди привыкли больше отдавать, чем брать, а видя искрящиеся глаза любимого человека, испытывают счастье. Неудивительно, что даже при упертом и не самом легком характере, заботливый и чувственный Телец кажется невероятно ceкcуальным.
Близнецы
Представители знака Близнецы отличаются своей универсальностью. Эти личности способны приспособиться буквально к любой ситуации, в любых даже в самых критичных условиях могут ощущать себя как рыба в воде. Виной всему двойственность этого знака, позволяющая Близнецу без труда перевоплощаться и принимать нужный в конкретной ситуации образ. Такая универсальность, изобретательность и самоуверенность и делает Близнецов cекcyально привлекательными, особенно для людей слабых и негибких, которым необходим сильный и надежный «универсальный солдат».
Рак
Это лишь с виду Раки кажутся тихими, домашними и очень мягкими. На самом деле это очень противоречивый и изменчивый знак. С утра Рак покладистый и нежный, а к вечеру от его негодования сотрясаются стены. Такой диссонанс собственничества и независимости, нежности и жестокости, смелости и нерешительности, делает Рака одним из самых сeкcуальных представителей зодиакальных созвездий. Да и как иначе, если этот человек совершенно непредсказуем и тем еще более притягателен.
Лев
Представитель знака Лев – обаяние чистой воды. Это тот красавчик у барной стойки, приближаясь к которому у вас начинают подгибаться коленки, а сердце выскакивает из груди. Лев – естественный магнит, который окутывает свою партнершу облаком обаяния и завоевывает буквально одним взглядом. Данной способностью в полной мере владеют и мужчины, и женщины Львы. А пребывающий в любовном дурмане партнер даже не может выразить словами, что такого притягательного нашел во Льве. Он просто покоряется своему партнеру и полностью отдает себя в его власть.
Дева
Девы цепляют своим интеллектом. Это именно тот человек, в которого влюбляются ушами, причем виной тому не банальные комплименты и неприкрытая лесть. Именно Девы способны завязать разговор, после которого партнер начинает смотреть на них совершенно другими, влюбленными глазами. Острый ум, рассудительность и удивительная логика, вкупе с приятным бархатистым голосом просто пленит представителя противоположного пола, который постепенно проникается, и этим голосом, и его обладателем. Причем Девы прекрасно осведомлены о силе своего cекcуального оружия и с удовольствием используют его, флиртуя с понравившимся человеком.
Весы
Весы будто рождены для того, чтобы по кусочку поглощать все наслаждения этого мира. Это истинные ценители красоты, неспешные и умиротворенные, которые точно знают, где живет счастье. Романтики до глубины души, Весы с удовольствием открывают перед понравившимся человеком всю красоту этого мира, учат, как разглядеть ее в каждом предмете, в любой, самой незаметной детали. Такая безмятежность и уравновешенность Весов кажется многим очень cекcуальной и притягательной, а потому у этого человека всегда много поклонников, мечтающих достичь такой же гармонии с окружающим миром.
Скорпион
Личности знака Скорпион обладают на удивление сильной, чарующей энергетикой. Есть в них что-то колдовское, что одновременно манит и отталкивает. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, человек не замечает, как его постепенно затягивает водоворот огненной страсти и драматичных, сжигающих чувств. Скорпионы невероятно сильны своей ceкcуальной притягательностью, вот только сполна насладившись властью над партнером, бросают его, устремляясь за новыми чувственными наслаждениями. Ну а тот, кто сумеет справиться с этим безудержным «торнадо» навсегда обретет любовь Скорпиона.
Стрелец
Стрельцы очаровывают партнеров своей силой духа, а также невероятно добрым и отзывчивым сердцем. Кажется, будто в Стрельцах заключена вся вселенская доброта этого мира, вся ее совесть и чистота. Эти люди бесстрашны, готовы бороться с несправедливостью и помогать тем, кто попал в беду. Стрельцов можно назвать «Дон-Кихотами» современного мира, они образцы благородства и жертвенности. Неудивительно, что окружающие люди влюбляются в Стрельцов, ведь их отвага, навевающая легенды об отважных рыцарях, кажется невероятно сeкcуальной.
Козерог
Может ли молчание быть cекcуальным? Безусловно, да, если речь идет о Козероге. Этому человеку не нужно лишних слов, чтобы сказать партнеру обо всех своих чувствах. Рядом с таким человеком ощущается невероятное спокойствие и безмятежность, появляется уверенность и внутренняя сила, что невероятно подкупает партнера. А последней каплей становится мощнейшая сeкcуальная энергетика и страсть в постели, с которой Козероги отдаются своим любимым. После проведенной вместе ночи излишними становятся любые слова, ведь и так понятно, что человека ceкcуальнее Козерога просто не существует.
Водолей
Водолеи — главные визионеры и интеллектуалы в мире. Они стремятся понять и расшифровать мироздание. Это вечные искатели мудрости и знаний, которым они готовы посвящать всё время. Постоянная жажда знаний и желание узнать как можно больше делают Водолеев очень интересными личностями, что и является основой их сексуальности.
Рыбы
Самое cекcуальное в представителях знака Рыбы – их глубочайший внутренний мир. Пылкий роман с представителем данного знака открывает такой водопад чувственности и нежности, который не каждому человеку дано испытать. Рыбы тонко чувствуют партнера и играют на самых чувственных струнах его души, умело флиртуя, обольщая, покоряя собой и влюбляя в себя. Особенно страстными получаются ночи, проведенные с Рыбами. Желание отдаваться целиком собственным чувствам не просто удивляет, а поражает партнера до глубины души. После них влюбленный человек не хочет видеть рядом с собой никого, кроме Рыб.