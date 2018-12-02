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Разин назвал е­динс­твен­но­го мужчину, которого Пугачева любила по-нас­то­я­ще­му

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Алла Пугачева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Продюсер «Ласкового мая» опубликовал раритетное фото Примадонны с бывшим мужем Миколасом Орбакасом.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин продолжает будоражить общественность постами в соцсети, посвященными звезде эстрады Алле Пугачевой. На днях деятель отечественного шоу-бизнеса раскритиковал пристрастие Примадонны к курению и назвал ее посредственной певицей.

Теперь же Разин переключился на личную жизнь артистки. Продюсер опубликовал в Instagram архивное черно-белое фото, сделанное в 1970 году. В кадре запечатлена Пугачева вместе с тогдашним мужем — цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В подписи к снимку Разин заявил, что знает правду об отношениях Примадонны и ее экс-супруга. Он отметил, что это был единственный мужчина, которого певица на самом деле любила, как женщина. И поэтому подарила ему ребенка — «самую любимую дочь Кристину».

Напомним, Алла Пугачева и Миколас Орбакас прожили в браке совсем недолго, с 1969 по 1973 год. На тот момент Примадонна была еще начинающей 20-летней артисткой, а ее супруг — 24-летним статным циркачом. Молодожены жили в коммуналке и были довольно стеснены в средствах. Их общий ребенок появился на свет в мае 1971 года. Изначально родители ждали мальчика и даже придумали ему имя — Станислав, но родилась девочка, которую назвали Кристиной.

Брак Пугачевой и Орбакаса начал трещать по швам после того, как на певицу обрушилась всесоюзная популярность. Артистка пропадала на гастролях и выступлениях, и ей некогда было заниматься семьей и ребенком. В итоге супруги развелись, и некоторое время Пугачева запрещала Орбакасу видеться с дочкой, но потом сменила гнев на милость.

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