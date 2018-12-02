Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин продолжает будоражить общественность постами в соцсети, посвященными звезде эстрады Алле Пугачевой. На днях деятель отечественного шоу-бизнеса раскритиковал пристрастие Примадонны к курению и назвал ее посредственной певицей.

Теперь же Разин переключился на личную жизнь артистки. Продюсер опубликовал в Instagram архивное черно-белое фото, сделанное в 1970 году. В кадре запечатлена Пугачева вместе с тогдашним мужем — цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В подписи к снимку Разин заявил, что знает правду об отношениях Примадонны и ее экс-супруга. Он отметил, что это был единственный мужчина, которого певица на самом деле любила, как женщина. И поэтому подарила ему ребенка — «самую любимую дочь Кристину».

Напомним, Алла Пугачева и Миколас Орбакас прожили в браке совсем недолго, с 1969 по 1973 год. На тот момент Примадонна была еще начинающей 20-летней артисткой, а ее супруг — 24-летним статным циркачом. Молодожены жили в коммуналке и были довольно стеснены в средствах. Их общий ребенок появился на свет в мае 1971 года. Изначально родители ждали мальчика и даже придумали ему имя — Станислав, но родилась девочка, которую назвали Кристиной.