Фото: проказница Деми Роуз опять соблазняет публику фигурой в крошечном платье
2 декабря 2018, 15:50
Ни одна светская тусовка не может обойтись без гламурной красотки Деми Роуз и ее сексуальных форм, которые модель без стеснения выставляет напоказ.
Так же произошло на церемонии вручения наград журнала OK в Лондоне, где Деми появилась в сверкающем "золотом" платье, едва прикрывающем ее прелести!
23-летняя звезда Деми Роуз уверенно позировала перед фотокамерами, демонстрируя красоту своего тела.
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