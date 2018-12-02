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  • Фото: проказница Деми Роуз опять соблазняет публику фигурой в крошечном платье

Фото: проказница Деми Роуз опять соблазняет публику фигурой в крошечном платье

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Ни одна светская тусовка не может обойтись без гламурной красотки Деми Роуз и ее сексуальных форм, которые модель без стеснения выставляет напоказ. 

Так же произошло на церемонии вручения наград журнала OK в Лондоне, где Деми появилась в сверкающем "золотом" платье, едва прикрывающем ее прелести! 

23-летняя звезда Деми Роуз уверенно позировала перед фотокамерами, демонстрируя красоту своего тела.

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