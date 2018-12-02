Жесть! Звезда «Мстителей» Себастьян Стэн прокатился по Афинам голышом
2 декабря 2018, 15:24
В новом супергеройском фильме «Мстители 4» 36-летний актер Себастьян Стэн выступит в роли мрачного «Зимнего солдата» Баки Барнса. Выход кинокартины режиссеров Энтони и Джо Руссо ожидается весной 2019 года, ну а пока полным ходом идут съемки.
В среду, например, жители Афин могли наблюдать довольно пикантную сцену: совершенно голый Стэн и его коллега по фильму, 38-летняя ирландская актриса Дениз Гоф, которая тоже была без одежды, раскатывали на скутере по холодным улицам города. Чтобы хоть как-то согреться, женщина все время прижималась к спине своего партнера.
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