«Золотая Барби» Жасмин Сандерс зажгла на пляже в крохотном бикини

Немецкая модель Жасмин Сандерс, которая долгое время жила в Колумбии, начала свою карьеру в подростковом возрасте и с тех пор ее можно увидеть на многих показах известных брендов, таких как Miu Miu, Victoria's Secret, Diane von Furstenberg, Ralph Lauren и др. А недавно фото смуглянки появились на страницах Sports Illustrated Swimsuit.