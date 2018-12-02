«Золотая Барби» Жасмин Сандерс зажгла на пляже в крохотном бикини ФОТО!
2 декабря 2018, 14:55
Instagram-модель Жасмин Сандерс, известная поклонникам как «Золотая Барби» (Golden Barbie), продемонстрировала точеные формы в крохотном красном купальнике, когда от души резвилась на солнечном берегу в Майами.
Немецкая модель Жасмин Сандерс, которая долгое время жила в Колумбии, начала свою карьеру в подростковом возрасте и с тех пор ее можно увидеть на многих показах известных брендов, таких как Miu Miu, Victoria's Secret, Diane von Furstenberg, Ralph Lauren и др. А недавно фото смуглянки появились на страницах Sports Illustrated Swimsuit.