Иван Ургант высмеял Анастасию Волочкову за жестокое обращение с животными

Несколько недель назад в эфире одной из телепрограмм разбирали скандальную ситуацию, которая возникла в семье Анастасии Волочковой. Больной папа балерины Юрий Волочков уже много лет живет со своей гражданской женой и ее дочерью. По словам Волочковой, она каждый месяц присылала ему определенную сумму денег на лечение, которую забирала себе гражданская жена. Более того, женщина привела в плачевное состояние однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, которую отцу подарила заботливая дочь, пишет СтарХит.

Как-то Анастасия неожиданно приехала в гости к родителю, из-за чего произошла словесная перепалка между ней и гражданской супругой Юрия Волочкова, в ходе которой балерина, не сумев совладать с эмоциями, пнула ее собаку. Позднее этот жест широко обсуждался в СМИ, а 42-летнюю Волочкову жестоко осудила общественность.

Казалось бы, скандал уже исчерпал себя, но Иван Ургант и Александр Гудков вместе с редакторами «Вечернего Ургант» решили выпустить дисс от имени псов, которые ополчились против балерины. В проекте также приняли участие Слава КПСС, Витя Ак и другие известные исполнители. К слову, релиз композиции состоялся в символичную дату — 30 ноября — во Всемирный день домашних животных. За пару дней клип набрал около четверти миллиона просмотров и получил массу положительных отзывов.

«Твои балетные пуанты я разорву на тряпки», «В начале фильма понял, что ты ведьма, Скуби-ду», — несмотря на то, что дисс состоит из провокационных фраз, пока Анастасия Волочкова не отреагировала на повышенное внимание со стороны команды Ивана Урганта. Впрочем, балерина старается не реагировать на подобные выпады в свой адрес, правда, иногда все же делает исключение. Так, недавно за жестокое обращение с собакой Волочкову раскритиковала актриса Настасья Самбурская, которая известна своими язвительными высказывания в адрес медийных личностей.

«Анастасия Волочкова, по голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности, что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное-то причем? Сбитая летчица», — написала Самбурская в Инстаграме.

Балерина не стала лично обращаться к актрисе, но ситуацию с животным все-таки прокомментировала, правда, довольно скупо. «Ну да, пнула я эту собаку, и что?» — сказала Анастасия, подчеркнув, что не считает себя виноватой.