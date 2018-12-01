Ротару решила не ехать в Россию из-за военного положения на Украине

Украинская певица София Ротару отменила свое выступление на "Песне года" в Москве из-за военного положения на Украине. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники в организации мероприятия.

Отмечается, что звонок от представителей певицы был менее чем за неделю до концерта — в тот же день, когда стало известно, что Украина ввела военное положение. Своё решение Ротару, которая является гражданкой Украины, мотивировала тем, что не хочет накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников.

Кроме того, певица отменила участие и на корпоративах в России. По информации КП, артистка расстроена из-за того, что вынуждена была принять такое решение, и надеется, что скоро ситуация уладится, а она сможет ездить в Россию без страха за себя и свою семью.

Отметим, 71-летняя Ротару за свою карьеру принимала участие в 43 церемониях "Песни года", выходя на сцену музыкальной премии 85 раз. На сегодняшнем концерте в СК "Олимпийский" она должна была исполнить две песни.