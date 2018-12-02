Все получится! Вот каким будет 2 декабря для каждого знака Зодиака

Дева

В утренние часы позвольте себе не спешить, полениться, отдохнуть, понежиться в постели. Ворох домашних и (или) служебных забот свалится на вас после полудня, и вплоть до вечера вам уже не удастся расслабиться, разве что помечтать на ходу. Это подходящее время для оказания всевозможных услуг родственникам и близким. Срочные и новые меры, связанные с лечением, будут вам удаваться. Этот период благоприятен для медиков, фармацевтов, спасателей и для всех тех, кто по роду своей деятельности связан со словом, обучением, транспортом, поездками, чья работа требует оперативности и общительности

Весы

Утро предоставит вам возможность напоследок насладиться домашним уютом и тишиной. Ближе к полудню вам непременно захочется выйти к людям, влиться в хорошую компанию, найти интересного собеседника. Активный поиск нужных сведений, которые вдруг срочно понадобились, будет достаточно простым. Ваш автомобиль быстро домчит вас до цели. На интернет-провайдера у вас тоже не будет оснований жаловаться, ваши письма дойдут по адресу. Смело посвящайте вторую половину дня разнообразному общению. Вы сможете совместить любовь к знаниям и спорам с отдыхом, мечтами, игрой воображения.

Скорпион

В утренние часы не возбраняется поспать, расслабиться. Во второй половине дня ваши действия будут во многом продиктованы вдохновением, верой в то, что вы делаете. Семейным Скорпионам захочется угодить близким, сгладить противоречия при обмене мнениями, замять или смягчить разницу в убеждениях. Часть своих средств вы будете готовы отдать на домашние нужды, едва вас об этом попросят (или намекнут, не решаясь высказаться прямо). В финансовых вопросах вы проявите интуитивное чутье на скорую выгоду. Ваши оперативные действия в этой сфере обещают успех, но могут носить оттенок авантюры.

Стрелец

Обстановка, благоприятная для наступательных действий, сложится лишь ближе к полудню. Вторая половина дня даст вам шанс проявить во всем блеске природный интеллект. Дружелюбие и любопытство подтолкнут вас к перемирию с теми, с кем вы уже были готовы вступить в конкурентную борьбу. Наиболее вероятной причиной такого невольного решения станет общая для обеих сторон потребность в информации, необычных сведениях и точках зрения. Договорившись о ненападении, вы успеете узнать массу нового, интересного. Выбирайте связи и документы, связанные с новизной, оригинальностью.

Козерог

Козерогам, рожденным вблизи 20 января, звезды рекомендуют прислушаться к потребностям своего организма. Им следует обратить внимание на общее самочувствие (если почувствуется недомогание или уныние, это не очень хороший знак). Во второй половине дня всем Козерогам предстоит стряхнуть с себя очарование достигнутой победы. У них появится желание предпринять новую попытку, связанную с получением или распределением личных доходов. Возможно, о ней они уже мечтали некоторое время. Проводя эксперимент, им стоит сохранять свои рискованные инициативы в глубокой тайне.

Водолей

Ваши разговоры и мысли будут все чаще вертеться вокруг будущего. Вы сможете по наитию подобрать подходящие слова для выражения своих надежд. Обстоятельства помогут вам подстроиться к образу действий и типу мышления собеседника. Вы получите возможность поделиться своими чувствами (и предчувствиями) с партнером по браку или бизнесу, с начальником или работодателем, с другом, разделяющим ваши мнения, убеждения, веру. Не упускайте шанс обновить круг знакомств, добавить запись в адресную книгу, обзавестить интересными приятелями. Часть ваших идей может быть воплощена в жизнь.

Рыбы