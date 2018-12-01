Что еще можно успеть до конца года! Гороскоп Василисы Володиной на декабрь 2018 года

Середина и конец декабря сопряжены с проблемами в романтических и семейных отношениях. Близкие люди могут вмешиваться в дела Дев, что может стать причиной конфликтов. Вероятно и то, что причиной некоторых неприятных ситуаций может стать отказ любимого человека поддерживать Дев, которые в одиночку ведут семейные дела.

Весы

Сатурн, усиленный в Козероге, принесет Весам удачу и благополучие в декабре 2018 года, но лишь при условии, что те перестанут бездельничать и хандрить без веского повода.

На повестке месяца - деловая активность. Позитивный взгляд на вещи притянет судьбоносные перемены к лучшему, материальную независимость и взаимную любовь.

Именно поэтому астролог рекомендует Весам стать активнее, думать о хорошем и быть упорнее в работе.

Карьера отойдет на второй план, уступив место любви. Астролог предупреждает: работа принесет удовлетворение и большие деньги лишь в том случае, если будет устроена личная жизнь. Весам рекомендуется меньше задерживаться на работе и больше времени проводить с любимым человеком. Постоянная занятость может стать причиной скандалов и разрывов, поэтому в декабре Весам желательно пересмотреть свой распорядок дня и найти время для общения с семьей.

Скорпион

Многим представителям зодиакального круга звезды пророчат тихий и спокойный месяц, а вот Скорпионов, напротив, ждет беспокойный и насыщенный событиями декабрь.

Влияние Юпитера сулит лихорадочную активность во всех сферах жизни - побуждает к активной деятельности, переоценке ценностей и анализу прошлых ошибок.

В этом месяце Скорпионов ожидают крупные покупки и существенные расходы, конфликты с руководством, упадок сил, нервозность, новые повороты судьбы.

Позитивные установки помогут нейтрализовать негатив и наполниться энергией. Упадок сил по вечерам - признак того, что Скорпионы идут в верном направлении. Ближе к 20 декабря можно будет остановить этот забег трудолюбия и сконцентрироваться на подготовке к встрече Нового года.

Стрелец

Стрельцам планеты предрекают успех, удачу, благополучие и процветание. В их знаке будут сразу три объекта: Солнце (с 1 по 21 декабря), Меркурий (с 13 по 31 декабря) и Юпитер (с 1 по 31 декабря). Их влияние подарит чудесные новости, удовлетворение от работы и счастливые отношения с близкими.

Единственное, что для Стрельцов будет неблагоприятно, - это путешествия. Увы, но командировки и поездки могут иметь неприятные последствия. Взамен этого звезды повысят интуицию.

Стрельцам рекомендуется прислушиваться к своим чувствам, ведь на протяжении месяца с ними будут случаться пронзительные вспышки озарения.

В этом месяце мечты о славе или самореализации могут осуществиться.

Козерог