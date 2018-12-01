Идеальные жены по знаку Зодиака: ТОП-5

Все женщины уникальны и прекрасны — особенно для своих спутников. Однако у некоторых знаков Зодиака есть качества, порой мешающие им стать образцом в супружеской жизни: Скорпионы — слишком характерные, Рыбы — излишне мягкие... Кто же они, идеальные жены по гороскопу? Рассказывает «Экспресс газета».

Рак

Семья для женщин-Раков — одна из главных ценностей. Они не торопятся покидать родительский дом и относятся к выбору спутника жизни осторожно. Но, доверив сердце и руку избраннику, остаются с ним, что называется, и в горе, и в радости. Представительниц знака отличает глубина чувств, и любить они умеют крепко и беззаветно — вернее супругу не найти! И приятный «бонус»: Ракам присуща таинственность, так что в их лице мужчина обретет ту самую женщину-загадку, к которой невозможно потерять интерес.

Козерог

Козероги достойны звания самых многофункциональных жен: она и финансист, способный умело распоряжаться семейным бюджетом, и повар, знающий, кажется, наизусть все кулинарные книги, и воспитатель, и няня, и дизайнер — словом, все в одном флаконе. При этом такие женщины не забывают о своей карьере, добиваясь пусть не максимальных, но все же высот. В жизни с супругой-Козерогом не хватает только романтики — этот вопрос придется взять на себя мужчине.

Дева