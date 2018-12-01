Сб, 1.12.2018
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  • 1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

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Зима.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

1 декабря - 335-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 30 дней. Именины - Платон, Роман.  1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Народные приметы на 1 декабря:

  • Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
  • Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много.
  • Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.
  • Если на щеколде ржавчина появилась – ожидай непогоды в ближайшее время.
  • Нужно наблюдать за погодой 1 декабря утром, днем и вечером – это позволит узнать, какой будет погода в декабре, январе и феврале.
  • Круги вокруг месяца – скоро будет мороз. Ворона по дороге ходит – будет оттепель.
  • По народной примете, комар в доме появился 1 декабря – ожидай оттепели.

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