1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

LimonCмотри1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делатьLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1 декабря 2018, 11:15Зима.ФОТО: Marko Saarm/Sakala1 декабря - 335-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 30 дней. Именины - Платон, Роман. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.Народные приметы на 1 декабря:Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много.Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.Если на щеколде ржавчина появилась – ожидай непогоды в ближайшее время.Нужно наблюдать за погодой 1 декабря утром, днем и вечером – это позволит узнать, какой будет погода в декабре, январе и феврале.Круги вокруг месяца – скоро будет мороз. Ворона по дороге ходит – будет оттепель.По народной примете, комар в доме появился 1 декабря – ожидай оттепели.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьденьжизньпраздник