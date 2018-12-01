Смотри: Рудковская в экстремально коротком платье вскружила головы фанатам

Ультракороткое платье с черно-салатовым принтом, туфельки на высоком каблуке – образ светской львицы получился весьма эротичным. Тонкая талия, стройные ноги – фолловеры в Instagram одарили продюсера целым букетом комплиментов.

"Фигура обалдеть!", "Шикарная женщина!", "Вот это ноги!", "Куколка", "Не перестаю восхищаться вами!", – прокомментировали ролик поклонники Яны Рудковской. Но нашлись и те, кто нашел обстановку дома знаменитости слишком помпезной.