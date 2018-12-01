Сб, 1.12.2018
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  • Смотри: Рудковская в экстремально коротком платье вскружила головы фанатам

Смотри: Рудковская в экстремально коротком платье вскружила головы фанатам

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Yana Rudkovskaya

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко опубликовала в своем микроблоге видео, восхитившее пользователей Сети. В нем Яна Рудковская продемонстрировала прекрасную стройную фигуру, пишет Дни.ру.

Ультракороткое платье с черно-салатовым принтом, туфельки на высоком каблуке – образ светской львицы получился весьма эротичным. Тонкая талия, стройные ноги – фолловеры в Instagram одарили продюсера целым букетом комплиментов.

"Фигура обалдеть!", "Шикарная женщина!", "Вот это ноги!", "Куколка", "Не перестаю восхищаться вами!", – прокомментировали ролик поклонники Яны Рудковской. Но нашлись и те, кто нашел обстановку дома знаменитости слишком помпезной. 

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