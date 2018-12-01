Смотри: Рудковская в экстремально коротком платье вскружила головы фанатам
1 декабря 2018, 11:48
Супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко опубликовала в своем микроблоге видео, восхитившее пользователей Сети. В нем Яна Рудковская продемонстрировала прекрасную стройную фигуру, пишет Дни.ру.
Ультракороткое платье с черно-салатовым принтом, туфельки на высоком каблуке – образ светской львицы получился весьма эротичным. Тонкая талия, стройные ноги – фолловеры в Instagram одарили продюсера целым букетом комплиментов.
"Фигура обалдеть!", "Шикарная женщина!", "Вот это ноги!", "Куколка", "Не перестаю восхищаться вами!", – прокомментировали ролик поклонники Яны Рудковской. Но нашлись и те, кто нашел обстановку дома знаменитости слишком помпезной.